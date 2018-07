Via Baltica. Jest umowa na następny odcinek

Fot. GDDKiA Przetarg na odcinek Ełk Południe – Wysokie został ogłoszony w kwietniu 2016 r

Dziś GDDKiA podpisała umowę na projekt i wykonanie drogi ekspresowej z węzła Ełk Południe do Wysokiego. To część drogi S61, znanej bardziej jako Via Baltica.

„Dziś o 14 w Ełku podpisujemy umowę na kolejny odcinek Via Baltica” – pochwaliła się GDDKiA Olsztyn na swoim profilu na Twitterze.

Długość tego fragmentu to 22,935 km. Jego budowa ma potrwać 29 miesięcy. Czyli zostanie do użytku w czwartym kwartale 2020 r. O ile oczywiście po drodze nie będzie żadnych opóźnień.

Przetarg na odcinek Ełk Południe – Wysokie został ogłoszony w kwietniu 2016 r. Wpłynęło na niego sześć ofert od 565 do blisko 730 mln zł. Budżet wykonawcy wynosił zaś 729,593 mln zł.

Pierwszym wyborem była Polaqua z wartą 613,232 mln oferta. Ale firma odstąpiła od podpisania umowy.

Na drogi ekspresowe poczekamy dekadę? Brakuje ponad 3600 km

Następne w kolejce było konsorcjum Trakcja PRKiL, Mostostal Warszawa i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów o wartości 685,948 mln zł. Przy podpisaniu umowy z wykonawcą w Ełku będzie obecny m.in. wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Via Baltica to droga ekspresowa między Warszawą a Tallinnem. Przebiega ona przez cztery kraje: Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

