Via Baltica w Polsce. Kluczowe umowy zostaną wkrótce podpisane

Fot. GDDKiA Via Baltica w Polsce ma powstać do 2021 r.

Prace nad polskim odcinkiem międzynarodowego połączenia Via Baltica nabierają tempa. GDDKiA informuje, że polska część drogi będzie gotowa do 2021 r.

Via Baltica, czyli połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski, na terenie naszego kraju będzie przebiegała od przejścia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drogą S61, a następnie trasą S8 do Warszawy. O ile większość drogi S8 jest gotowa (ostatni brakujący odcinek ma być gotowy do końca 2018 r. - red.), o tyle na oficjalne decyzje ws. S61 czekaliśmy od kilku miesięcy.

O konkretnych datach dowiedzieliśmy się w trakcie konferencji prasowej szefa białostockiej dyrekcji GDDKiA Wojciecha Borzuchowskiego zorganizowanej wspólnie z podlaskimi politykami PiS. Urzędnik poinformował, że do końca marca podpisane zostaną wszystkie umowy na realizację S61 przebiegająca przez Podlasie.

Trzy z sześciu odcinków (mała obwodnica Łomży, trasa Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn – red.) są już realizowane. Kolejne trzy umowy na łącznie około 50 km dróg zostaną podpisane w systemie "Projektuj i Buduj". Jeszcze w styczniu popisy zostaną złożone pod umową na trasę z Podborza do Śniadowa. W lutym podpisana zostanie umowa na drogę Śniadowo-Łomża.

Ostatnim z podpisanych dokumentów będzie ten na realizację połączenia węzła Łomża Zachód z Kolnem. Gdy tylko inwestycje ruszą, cała trasa Via Baltiki na Podlasiu będzie w budowie. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 rok.