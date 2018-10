Via Carpatia kluczowa dla Polski. Minister Adamczyk podał termin

Fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Tak ma przebiegać Via Carpatia

Trasa Via Carpatia wzdłuż wschodniej granicy Polski będzie gotowa w 2025 r. - uważa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szlak łączący północ Europy z południem jest jednym z priorytetów rządu.

Adamczyk, jak podaje PAP, zapewniał, że w ramach realizacji przez rząd polityki zrównoważonego rozwoju, tak jak powstanie trasa S61 Via Baltica, tak powstanie także Via Carpatia.

Minister przypomniał w Białymstoku, że jest porozumienie ws. Via Carpatia, memorandum podpisane przez kilkanaście krajów z UE i spoza UE. Został też powołany pełnomocnik ds. tej inwestycji w GDDKiA, a także ministerialny zespół ds. tej drogi, wreszcie - jest też zapewnione finansowanie.

- Dzisiaj Via Carpatia to termin 2025. Dzisiaj Via Carpatia to zabezpieczone środki finansowe na jej realizację poprzez decyzje rządu o zwiększeniu limitu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł - mówił Adamczyk, cytowany przez PAP.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

