Powstanie kolejny odcinek trasy Via Carpatia. Ta trasa ma połączyć Kłajpedę z Salonikami

Fot. GDDKiA Budowa odcinka S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień kosztować będzie 333,5 mln zł

W czwartek podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w naszym kraju - tym razem w województwie podkarpackim. Będzie to kolejny odcinek trasy, która ma połączyć Kłajpedę na Litwie z greckimi Salonikami. Duża część drogi przebiegać będzie przez Polskę.

Odcinek od węzła Podgórze do węzła Kamień wybuduje firma Budimex. Trasa ma powstać w ciągu 34 miesięcy, a jej koszt to 333,5 mln zł.

Wykonawca ma zaprojektować odcinek drogi ekspresowej, uzyskać niezbędne pozwolenia i wybudować trasę.

- Dzisiaj rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ - południe - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, który podpisał umowę z wykonawcą.

Fragment Podgórze - Kamień to część drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania:

o Zadanie A - Nisko Południe - Podgórze (ok. 11,5 km)

o Zadanie B - Podgórze - Kamień (ok. 10,5 km)

o Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (ok. 7,9 km)

Odcinek Podgórze - Kamień stanowić będzie część szlaku Via Carpatia, który połączy kraje bałtyckie z południem Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

Trasa będzie prowadzić od portu w Kłajpedzie na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, słowackie Koszyce, Debreczyn na Węgrzech, Rumunię, Bułgarię do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym i greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Na Podkarpaciu ma mieć długość 169 km. Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest na 2021 r.

