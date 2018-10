ViaBaltica. Pół miliarda złotych na 13 km S61. Wyzwaniem most przez rzekę

Fot. BGK Umowa z Włochami obejmie ostatni już odcinek trasy Via Baltica.

Włoska firma TOTO Contruzioni ma wybudować fragment drogi ekspresowej S61 Via Baltica na odcinku od węzła Łomża-Zachód do węzła Kolno. Na czwartek zaplanowano podpisanie umowy wartej 525 mln zł.

Umowa z Włochami obejmie ostatni już odcinek trasy Via Baltica. Chodzi konkretnie o 13-kilometrowy fragment S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Jednym z elementów umowy jest budowa liczącego ponad 1,2 km mostu na rzece Narew.

Zobacz też: Zastanawiasz się, dlaczego polskie budowy dróg stoją w weekend? Ekspert wyjaśnia

Jak podała GDDKiA inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Wartość kontraktu to ponad 525,6 mln zł.

E-dowód to nie wszystko. W przyszłym roku także elektroniczne prawo jazdy

Via Baltica, czyli połączenie estońskiego Tallina ze stolicą Polski, na terenie naszego kraju będzie przebiegała od przejścia granicznego w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej drogą S61, a następnie trasą S8 do Warszawy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl