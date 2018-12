Państwo przejęło system viaToll. Będzie trzy razy drożej

System poboru opłat w listopadzie trafił w ręce Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wcześniej zarządzała nim prywatna firma Kapsch. Tak miało być taniej, przynajmniej według rządowych zapowiedzi. Będzie natomiast trzy razy drożej, co wynika z budżetowych wyliczeń na 2019 rok.

- Ustawa budżetowa na 2019 roku daje już porównanie. Kiedy Kapsch był operatorem, roczne utrzymanie wymagało 250-280 milionów złotych. Obecnie, kiedy państwo zajęło się tym systemem – to już 800 milionów złotych - mówi serwisowi eNewsroom Adrian Furgalski, ekspert z Zespołu Dorarców Gospodarczych. Dodaje też, że wszystkie koszty, które państwo będzie musiało w związku przejęciem viaTollu ponieść, ciągle nie są znane.

Czy to oznacza dodatkowe opłaty dla kierowców? Jak mówi Furgalski, trudno w tej chwili to przewidzieć. Może to być jednak jego zdaniem trudne - podobnie jak objęcie opłatami kolejnych odcinków autostrad. Wszystko przez jak mówi, "cykl wyborczy". I zaznacza, że wokół poboru opłat za drogi krajowe jest ciągle zaskakująco dużo pytań bez odpowiedzi.