Drogi w Polsce. Można liczyć na szybką rozbudowę autostrady A2

- Sieć dróg w województwie mazowieckim musi uwzględniać budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekty takie jak rozbudowa autostrady A2 nie mogą być dalej odkładane - zadeklarował we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

A2 to w zamyśle trasa przebiegająca od wschodniej do zachodniej granicy naszego kraju na wysokości takich miast jak Warszawa, Łódź i Poznań. Na razie gotowy jest fragment od granicy z Niemcami do Warszawy. Trwa budowa odcinka stanowiącego fragment południowej obwodnicy Warszawy, dalej mamy jeszcze krótki gotowy odcinek kończący się przed miejscowością Kałuszyn.