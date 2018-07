Wrocławskie autobusy Volvo pojadą do Szwecji. Zamówili 30 elektrycznych pojazdów

Fot. AFP/EAST NEWS

To największe, jak dotąd, zamówienie na autobusy elektryczne, jakie otrzymało Volvo. Miejskie ekologiczne autobusy wyprodukuje wrocławska fabryka.

Wielkie szwedzkie zakupy w Polsce. Jednorazowe zamówienie 30 elektrycznych autobusów miejskich przyszło ze strony firmy GS Buss, spółki zależnej Goeteborgs Sparvaegar i Urzędu Transportu Publicznego Vaesttrafik..

Wszystkie zamówione autobusy zostały zaprojektowane przez polskich inżynierów, pracujących we wrocławskiej fabryce Volvo. Pojazdy te mają pomóc zmniejszyć emisję CO2 o 80 proc. w Goeteborgu - informuje firma.

Już teraz po ulicach Goeteborga jeździ 60 hybrydowych autobusów Volvo. Po zakończeniu dostaw jesienią przyszłego roku będzie ich niemal 100.

"Zakup 30 w pełni elektrycznych autobusów Volvo przez GS Buss - jednego z operatorów transportu publicznego w Göteborgu to jak dotąd największe pojedyncze zamówienie, jakie firma Volvo otrzymała na ten model autobusu. Nowe autobusy będą kursować na linii 60 pomiędzy Redbergsplatsen i Masthugget, a także na liniach 59 i 62. Będą one wyposażone w akumulatory o pojemności 200 kWh, ładowane na końcowych przystankach linii oraz w zajezdni. Infrastrukturę do ładowania akumulatorów zapewni firma GS Buss. Autobusy zostaną dostarczone w III kwartale 2019 roku" - informuje firma.

Volvo niedawno ogłosiło sprzedaż 23 elektrycznych autobusów do holenderskiego miasta Leiden i kolejnych 17 sztuk do Oslo. Do tej pory Volvo podpisało umowy na dostawę elektrycznych autobusów do Wielkiej Brytanii, Danii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Singapuru i Szwecji. Poza w pełni elektrycznym autobusem Volvo 7900 Electric oferta zelektryfikowanych autobusów firmy Volvo Buses obejmuje autobusy hybrydowe oraz elektryczne hybrydy (plug-in). Volvo sprzedało dotychczas ponad 4000 zelektryfikowanych autobusów na całym świecie.

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

