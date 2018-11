Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku. PiS zmienia zasady, 313 tys. osób nie skorzysta

Nie będzie dodatków dla emerytów w postaci jednorazowo wypłacanych 500 zł, choć wielokrotnie wspominali o nich politycy PiS. Na pewno emeryci nie dostaną takiej dodatkowej gotówki ani w tym, ani w przyszłym roku. Zamiast tego część seniorów załapie się na gwarantowaną waloryzację. Będzie to przynajmniej 70 złotych więcej do comiesięcznej emerytury. Nowości zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, projekt jest już na etapie konsultacji.

Jest jednak duże "ale". Na gwarantowaną podwyżkę załapią się tylko ci, którzy mają przynajmniej emeryturę minimalną, czyli w tej chwili 1030 zł brutto. Co to oznacza? 313 tys. seniorów, którzy co miesiąc dostają mniej, ze zmian nie skorzysta. A to im podwyżki przydałyby się najbardziej.