Brexit dusi funta i obniża płace Polaków na Wyspach. Może być jeszcze nerwowo

Wielka Brytania zrobiła kolejny krok w drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. Specjalny szczyt poświęcony w weekend brexitowi zakończył się podpisaniem przez wszystkie kraje członkowskie UE wynegocjowanych warunków. Umowa zakłada m.in. pozostanie tymczasowo w unii celnej po oficjalnym brexicie (29 marca 2019) aż do grudnia 2020 roku.

Porozumienie zakłada m.in. dalsze wpłaty do budżetu UE i zapewnienie wielu praw dla osób zamieszkujących na Wyspach, a także ich rodzin. To ważne przede wszystkim dla Polaków, których w Wielkiej Brytanii jest około miliona.

- Polacy mieszkający na wyspach brytyjskich muszą czuć się sfrustrowani, bo mieli do tej pory dwa domy: Polskę jako narodowość, w sercu, we wszystkim i Wielką Brytanię jako miejsce gdzie mieszkają i żyją - komentował sytuację Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej .

Kwestie m.in. zamknięcia granic czy utrudnień dla Polaków mieszkających na Wyspach to jedno. Wspomniana przez szefa KE frustracja musi być też związana z faktem, że całe zamieszanie z brexitem odbija się już na portfelach. Zarobki w Wielkiej Brytanii po przeliczeniu na złotówki od referendum w sprawie brexitu spadły o blisko 15 proc.

Według danych NBP przeciętne wynagrodzenie polskiego emigranta w na Wyspach wynosi 1300 funtów. Ponad dwa lata temu dawało to około 7500 zł. Teraz ta sama kwota w funtach to blisko 6300 zł. Oczywiście im większe stawki, tym bardziej znacząca różnica.

Każde kolejne informacje w sprawie ostatecznego kształtu brexitu są z tego punktu widzenia bardzo istotne. Wystarczy przypomnieć reakcję rynku sprzed niecałych dwóch tygodni na rezygnacje kluczowych brytyjskich ministrów i spekulacje dotyczące głosowania w sprawie wotum zaufania dla premier May . Tylko jednego dnia funt potrafił stracił na wartości 7 groszy.

Spokój przed burzą?

- Na ten moment porozumienie kompletnie nic nie oznacza dla funta. W weekend mieliśmy do czynienia z grzecznościowym przytaknięciem i akceptacją planu wyjścia ze strony przedstawicieli krajów UE - mówi Konrad Białas, analityk Domu Maklerskiego TMS.

- Brytyjscy parlamentarzyści mają teraz dwa wyjścia. Poprzeć wynegocjowane warunki lub odrzucić je, co ponownie wprowadziłoby ogromną niepewność, bowiem dalszy przebieg wydarzeń byłby trudny po przewidzenia - komentuje Rafał Sadoch z Domu Maklerskiego mBanku.

Ekspert zwraca uwagę, że oprócz kolejnego głosowania w grę wchodziłoby także niekontrolowane wyjście Wielkiej Brytanii, kolejne referendum czy wcześniejsze wybory. A to wszystko odbywałoby się w kurczącym się czasie jaki pozostał do 29 marca, kiedy Wielka Brytania ma oficjalnie opuścić Unię.

Scenariusze dla funta

- Funta czeka kilka tygodni nerwówki. Możliwe są mocniejsze wahania za każdym razem, gdy do opinii publicznej będą trafiały sygnały o tym, w którą stronę przechyla się szala. Kolejnych spadków należy oczekiwać przede wszystkim w scenariuszu odrzucenia dotychczasowych warunków umowy i groźby chaotycznego brexitu - ostrzega analityk TMS Brokers.

Ekspert wskazuje, że patrząc przez pryzmat ekonomii i gospodarki brexit w obecnie wynegocjowanym kształcie jest najlepszym rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii i funta. Najmniej ingeruje w dotychczasowe warunki wymiany handlowej. Logika podpowiada, że taki scenariusz powinien być 100-procentowy. Niestety - jak podkreśla Białas - mamy do czynienia z polityką, a tu nie zawsze działania idą w parze ze zdrowym rozsądkiem.

Obserwatorzy rynkowi podkreślają, że to dobry czas dla wszelkich spekulantów walutowych. Z drugiej strony duzi gracze tacy jak banki czy fundusze raczej stoją z boku i nie czekają na to co się wydarzy.