Jacek Frączyk 2 godziny temu

Złoty najlepszą walutą tygodnia na świecie. Dobre dane przyciągają kapitał

Najwyższy w Europie wzrost PKB i inne bardzo dobre dane gospodarcze - to sprawia, że międzynarodowy kapitał coraz bardziej lgnie do złotego. W ciągu tygodnia nasza waluta zyskała do dolara i euro jak żadna na świecie.

1 1 Podziel się Dodaj komentarz