Ważne zmiany na GPW. Twórcy Wiedźmina mogą otwierać szampana

Stołeczny parkiet czeka niewielka rewolucja. Po zamknięciu sesji 16 marca zmienią się składy portfeli najważniejszych indeksów.

Krótka informacja opublikowana wczesnym wieczorem na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych mogła zepsuć humor Adamowi Góralowi, prezesowi Asseco. Jedna z największych polskich firm informatycznych za dwa tygodnie zniknie z indeksu największych spółek notowanych na GPW.

Przeprowadzony 16 lutego ranking wykazał, że Asseco jest za małe, by znajdować się w głównym warszawskim indeksie WIG20. Ta sama informacja jest kolejnym sukcesem twórców serii gier komputerowych o wiedźminie. To właśnie CD Projekt w portfelu WIG20 zastąpi Asseco, które z kolei pojawi się w mWIG40. To indeks zrzeszający średniaków polskiej giełdy. Zadebiutuje w nim również spółka Getback, która weszła na giełdą w lipcu minionego roku. Zastąpi znikającą Neucę.

Ciekawie wygląda także zmiana w indeksie 30 największych, a zarazem najbardziej płynnych spółek, WIG30. Global Trade Centre zastąpi sieć sklepów Dino, której ubiegłoroczny debiut szeroko opisywała media. Być może w końcu dowiemy się, jak wygląda jej właściciel.

GPW w komunikacie poinformowała także o zmianach udziałów części spółek w indeksach. "Udział spółki PKOBP w indeksach WIG20 i WIG20TR został ograniczony do 15 proc., natomiast udziały spółek PKNORLEN, PKOBP oraz PZU w indeksach WIG30 i WIG30TR zostały ograniczone do 10 proc." – czytamy.