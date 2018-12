Whirlpool otworzył fabrykę w Łodzi. Będzie produkował suszarki bębnowe

Whirlpool EMEA zakończył realizację Planu Przemysłowego dla Polski na lata 2015-2018 o wartości 293 mln euro - informowaliśmy o tym w money.pl. Jego ostatni element to otwarcie fabryki suszarek bębnowych do ubrań w Łodzi.

W kolejnych latach Whirlpool chce skoncentrować się w Polsce na wykorzystaniu mocy produkcyjnych swoich fabryk, poinformowali przedstawiciele spółki.

- Zakończyliśmy plan, który był jedną z części strategii przyjętej Whirlpool Corporation po przejęciu Indesitu. Polska jest krajem, który produkuje najwięcej dla Whirlpool Corporaction w regionie EMEA. W ciągu ostatnich czterech lat nakłady inwestycyjne w Polsce wyniosły 293 mln euro - przyznał prezes Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. Fabio Pommella.

Dodał, że polskie zakłady produkują obecnie prawie jedną trzecią całego wolumenu, wytwarzanego przez Whirlpool w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Jak podkreślił, plan przemysłowy na lata 2015-2018 potwierdził znaczenie Polski w długoterminowej strategii dla regionu EMEA, poprzez realizację istotnych inwestycji, przyczyniających się do rozwoju firmy. W ciągu 3 lat Whirlpool EMEA zrealizował w Polsce inwestycje w trzech strefach ekonomicznych (Łódź, Wrocław i Radomsko) o wartości 293 mln euro (ok. 1,3 mld zł). Wartość inwestycji w strefie we Wrocławiu wyniosła 141 mln euro, w Łodzi 91 mln euro, a w Radomsku 61 mln euro.

Zobacz również: Fabryka w Wałbrzychu rozpoczyna produkcję kluczowej części dla Toyoty:

Pommella poinformował, że proces integracji z przejętym Indesitem został zakończony i od kwietnia br. firma działa pod nazwą Whirlpool Company Polska. Wskazał, że realizacja planu przemysłowego skutkowała nie tylko poprawą efektywności i wykorzystania mocy produkcyjnych stref przemysłowych w Łodzi, Wrocławiu i Radomsku, ale wsparła jednocześnie modernizację i specjalizację zakładów spółki, innowacje produktowe i doskonalenie procesów. Whirlpool przeznaczył także znaczące środki na badania i rozwój oraz szkolenie kadry.

1,2 mln urządzeń rocznie

Ostatnim etapem realizacji czteroletniego planu jest otwarcie dzisiaj fabryki suszarek bębnowych w Łodzi. W 2019 roku w fabryce zostanie wyprodukowanych ok. 480 tys. suszarek, zaś docelowo - przy pełnej wydajności - do 1,2 mln urządzeń rocznie.

- Koszt całej inwestycji to 58 mln euro. To będzie produkcja na cały rynek EMEA z wyjątkiem rynku brytyjskiego. Skoncentrowaliśmy uwagę na czterech obszarach, w naszym portfolio pojawiły się suszarki o klasie energetycznej A+++, wykorzystujemy technologię kondensacji i pompy ciepła. To będą suszarki pod czterema markami - dla każdej zostało opracowane wzornictwo dopasowane do marki - zaznaczył dyrektor ŁSE Whirlpool Company Polska Szymon Krupiński podczas spotkania.

Jak poinformował, w I-III kw. br. wszyscy producenci obecni w Polsce sprzedali ok. 50 tys. suszarek bębnowych, co oznacza wzrost o 55 proc. w skali roku i pokazuje dobrą perspektywę wzrostu.

W kolejnych latach Whirlpool w Polsce zamierza rozwijać się organicznie i skoncentrować się na wykorzystaniu w pełni mocy produkcyjnych.

- W tej chwili nie wykorzystujemy w pełni mocy produkcyjnych naszych fabryk - one są wystarczające dla wielkości popytu i zamówień z regionu EMEA. Rynek nie rośnie gwałtownie, stąd naszym celem jest to, by móc w przyszłych latach wykorzystywać wszystkie moce produkcyjne - twierdzi dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska Zygmunt Łopalewski podczas spotkania.

6 tys. osób zatrudnionych w Polsce

Zapytany o plany akwizycji, wskazał, że Polska jest elementem większej strategii i decyzje są podejmowane na poziomie grupy.

- Na dziś i kolejne lata jesteśmy stabilni, mamy miejsce, by rosnąć organicznie, co może implikować wzrost zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy w Polsce 6 tys. osób. Nie mamy do ogłoszenia kolejnych inwestycji, ale dzięki temu, co udało nam się dotychczas przeprowadzić, jesteśmy spokojni o kolejne lata - zaznaczył Łopalewski.

Dodał, że w Polsce produkowanych jest rocznie 21-22 mln sztuk urządzeń AGD, a 1/3 pochodzi z linii produkcyjnych firmy Whirlpool.

Whirlpool rozwinął w ostatnich latach działalność również w innych obszarach niż produkcja sprzętu AGD. W 2016 roku we Wrocławiu powstało globalne centrum badawczo-rozwojowe dla lodówek wolnostojących. Natomiast w ub. roku w Łodzi firma otworzyła Centrum Usług Wspólnych dla finansów, które obsługuje cały region Whirlpool EMEA.

Whirlpool EMEA to segment operacyjny Whirlpool Corporation, którego centrala znajduje się w Pero (MI) we Włoszech. Posiada biura sprzedażowe w 35 krajach i eksportuje rocznie ok. 23 mln urządzeń do 140 krajów. Roczna sprzedaż tego regionu sięga 5 mld dolarów. W ciągu ostatnich 5 lat w badania i rozwój zainwestował 800 mln euro. Whirlpool EMEA posiada zakłady produkcyjne i badawcze ośrodki technologiczne na terenie 7 krajów.

Whirlpool Corporation to największy z producentów dużego sprzętu AGD na świecie, który w 2017 roku osiągnął sprzedaż roczną w wysokości ok. 21 mld USD, zatrudniał 92 tys. pracowników i posiadał 70 zakładów produkcyjnych i badawczych ośrodków technologicznych. Koncern sprzedaje produkty Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint i innych dużych marek w prawie każdym kraju na całym świecie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: przemysł , handel, whirlpool, fabryka, łódź, wiadomości , gospodarka , najważniejsze , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 1h temu CoookPiękna propaganda, materiał sponsorowany ? Jakoś nikt nie wspomniał, że w fabryce suszarek we Francji, korporacja płaciła min 8 tyś w przeliczeniu na … Czytaj całość 1h temu byłyW Niemczech zmywarki płacili w przeliczeniu na nasze 12tys.zł we Wrocławiu teraz na kuchenkach 4razy mniej Rozwiń komentarze ( 2 )

Wybrane dla Ciebie