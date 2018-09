Wizz Air zwiększy ofertę z polskich lotnisk. Wprowadza 7 nowych połączeń

Fot. Jacek Bereźnicki

Wizz Air zamyka swoją bazę w Poznaniu. Jeden z samolotów zostanie przekazy Gdańskowi, gdzie powstają cztery nowe trasy. Kolejne dwa kierunki przybędą w Warszawie i jeden we Wrocławiu.

Wizz Air zmienia swoją siatkę połączeń i w pozostałych ośmiu polskich lotniskach rozszerza ofertę. Od przyszłego roku liczba miejsc w samolotach, oferowanych przez przewoźnikach na lotach z Polski ma wzrosnąć do 10,5 mln.

Koniec bazy w Poznaniu

Jednocześnie jak poinformowała spółka, w ramach dostosowania siatki połączeń i optymalizacji działalności w Polsce, zamknięta zostanie 30 marca 2019 r. baza tej linii w Poznaniu.

Wizz Air będzie nadal realizować loty na kilku trasach z Poznania, w tym: Paryż-Beauvais, Londyn-Luton, Eindhoven, Doncaster-Sheffield oraz Torp-Sandefjord. Wszyscy pracownicy poznańskiej bazy będą mieć możliwość dalszej pracy w Wizz Air w innych lokalizacjach z siatki połączeń WIZZ - zapewnił przewoźnik.

- Po wnikliwej analizie, podjęliśmy decyzję, aby zmodyfikować poznańską siatkę połączeń i wykorzystać możliwości rozwoju poprzez przeniesienie i zwiększenie liczby miejsc na innych polskich trasach. Wprowadzamy siedem atrakcyjnych tras z Polski. Dziękujemy naszym kolegom z Poznania za ich ciężką pracę i mamy nadzieję na współpracę w innych bazach w Polsce - powiedział członek zarządu ds. marketingu Johan Eidhagen.

Gdańsk zyskuje

Powodów do zadowolenia może mieć za to gdańskie lotnisko. Jeden Airbus A320 zostanie przekazany do gdańskiej floty. Tym samym flota Airbusów A320 w tym porcie urośnie do 7 maszyn.

To umożliwi rozbudowę siatki połączeń o cztery nowe trasy łącząc Gdańsk z Charkowem od 28 października oraz z Oslo, Bremą i Kutaisi od początku kwietnia. Poza tym wzrośnie tygodniowa liczba lotów na popularnych trasach do Aberdeen, Lwowa, Göteborga i Kijowa. W związku z tym powstanie ponad 30 nowych miejsc pracy w gdańskiej bazie Wizz.

Stolica w całości pod skrzydłami Airbus A321

"Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu pasażerów w regionie, do kwietnia 2019 roku cała flota Wizz Air w Warszawie będzie składać się z samolotów Airbus A321.

8 samolotów z 230 miejscami na pokładzie umożliwi zwiększenie przepustowości o 11 proc. na trasach ze stolicy utrzymując jednocześnie niskie ceny usług" - podkreślił Wizz Air.

Samoloty, które zostały umieszczone w Katowicach i Warszawie w szczycie sezonu letniego 2018, powrócą do swoich baz w sezonie letnim 2019.

Również wrocławski port dostanie kolejne połączenie. Tym razem Wizz Air będzie kursował do Charkowa na Ukrainie. Nowe połączenie ruszy 28 października i będzie odbywało się dwa razy w tygodniu.

Na flotę Wizz Air składa się z ponad 100 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 600 trasach. W 2017 r. miał 28,2 mln pasażerów.

