Wojna handlowa uderza w Wall Street. Największe spadki od lat

Fot. Wang Ying Xinhua / eyevine Tracili głównie inwestorzy związani z rynkiem zagranicznym

Giełda w Nowym Jorku od dawna nie miała takich kłopotów. Wszystko przez decyzję Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na wart 60 mld dolarów chiński eksport.

Dow Jones Industrial – minus 2,1 proc, Nasdaq – w dół o 2,43 proc, S&P – spadek o 2,1 proc. Dwa ostatnie indeksy od poniedziałku straciły odpowiednio 5,9 i 6,4 proc. Czegoś takiego za oceanem nie widziano od dawna.

Pozbywano się przede wszystkim akcji firm przemysłowych mocno powiązanych z zagranicznymi rynkami. Np. kurs producenta samolotów Boeinga spadł o 5 proc.

To efekt podpisania przez prezydenta Donald Trumpa memorandum o nałożeniu ceł na niektóre chińskie towary. Pekin już zapowiedział odwet. Chińskie ministerstwo handlu przygotowało listę amerykańskich produktów do nałożenia dodatkowych opłat. Znalazły się na niej żywność, stal oraz wino. To dobra o szacunkowej wartości 3 mld dolarów.

Światowe rekordy omijają warszawską giełdę

Chińczycy zapowiedzieli także skargę do WTO (Światowa Organizacja Handlu). I zagroziły dalszymi pracami nad cłami odwetowymi.

Tymczasem Trump, wbrew wcześniejszym wypowiedziom, podpisał ustawę budżetową. Ewentualne weto tłumaczył m.in. brakiem wystarczających funduszy na budowę muru wzdłuż granicy z Meksykiem. Podpis prezydenta oddalił groźbę trzeciego już w ciągu ostatnich trzech miesięcy zawieszenia działalności administracji federalnej w Stanach.

