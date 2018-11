Podwyżki w budżetówce będą, ale zbyt małe. Te zawody liczą na dużo więcej

O 2,3 proc. ma od stycznia wzrosnąć kwota bazowa, od której wyliczane są pensje wielu zawodów tzw. budżetówki. To pierwsza podwyżka od 2010 roku. Ale to wciąż mało, bo zaległości sięgają nawet 40 proc. – uważa "Solidarność".

- Jesteśmy traktowani jak śmiecie. Jeżeli celnik po 15 latach zarabia 3,2 tys. zł, a w Lidlu płacą 2,7 tys. zł, to jest to żenada – przekonywał w poniedziałek jeden z celników w emocjonalnym liście do redakcji money.pl.