NBP: słaby październik w bankach. Zyski spadają, a pracownikom trzeba płacić więcej

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski. To o miliard więcej niż rok temu. Niby świetnie, tyle że sam październik był gorszy niż rok temu.

Banki zarobiły w dziesiątym miesiącu roku 1,06 mld zł w porównaniu do 1,19 mld zł rok temu. Wyższe były zyski na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów - 3,88 mld zł w porównaniu do 3,72 mld zł rok temu - ale spadły już wyniki z prowizji bankowych - do 0,91 mld zł z 1,16 mld zł.