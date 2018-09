Wyprawka+. Z początkiem roku szkolnego do polskich rodzin trafiło 888 mln zł

Do 7 września blisko 64 proc. rodzin, które kwalifikowało się do rządowego programu wsparcia dla uczniów, otrzymało 300 zł tzw. wyprawki+, informuje resort rodziny.

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 mln uczniów. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski można składać do 30 listopada.