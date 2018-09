Wyprawka szkolna sporo kosztuje. Prawie co piąty rodzic wydaje ponad tysiąc złotych

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Przygotowanie dziecka do szkoły to spory wydatek

18 proc. rodziców wydaje na przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego ponad tysiąc złotych. Największa grupa rodziców deklaruje zaś, że na wyprawkę wydaje od 301 do 500 zł. Jest ich w naszym kraju 27 proc.

Takie są wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", którymi gazeta pochwaliła się w poniedziałek. Jak czytamy, 23 proc. Polaków wydaje na wyprawkę od 501 do 700 zł. To drugi najpopularniejszy przedział kosztowy, który padał w sondażu. Od 701 do 100 zł wydaje z kolei 13 proc. polskich rodzin.

Taki sam odsetek przeznacza na przygotowanie dzieci do szkoły od 201 do 300 zł. Mniej niż 100 złotych wydaje zaś jeden procent ankietowanych.

Jak podaje gazeta, wśród nich nie ma ani jednego beneficjenta 500+. Przy tak niewielkiej kwocie przeznaczanej na wyprawkę można wnioskować, że to rodziny lub samotni rodzice z jednym dzieckiem, którzy według systemu są zbyt zamożni, by dostawać 500+.

W tym roku wystartował program Dobry start, w ramach którego rząd wypłaca na wyprawkę 300 zł na każde dziecko. Jak widać z przeprowadzonego przez "Rz" badania, taka kwota pokryje w całości wydatki na wyprawkę tylko w niewielkiej części domów.

- Największym dowodem na to, jak ta wyprawka była potrzebna, jest to, ile osób już zgłosiło się po to świadczenie - chwalił się w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Z uprawnionych 3,4 mln rodzin już 2,5 mln złożyło wnioski.

Jak dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 40 proc. z tych rodzin, które złożyły wnioski, dostało już przelewy.

