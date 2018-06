Wzrostu gospodarczego zazdrości nam nie tylko Europa. Gigantyczny skok od transformacji

Fot. Jacek Frączyk / money.pl W tym roku możemy przeskoczyć Portugalię i Cypr

Polacy mają się czym chwalić. Od transformacji żaden kraj postkomunistyczny nie radził sobie tak dobrze. Co więcej, tempem rozwoju przebiliśmy nawet Hong-Kong.



Upadek komuny przyniósł ze sobą wielkie zawirowania gospodarcze. Działające całkiem w oderwaniu od rynku przedsiębiorstwa padały jak muchy. Dane Uniwersytetu w Groningen pokazują, że Polska poradziła sobie z problemami wręcz wybitnie.

Wzrost PKB na mieszkańca w przeliczeniu na siłę nabywczą pieniądza o 125 proc. i o 13,8 tys. dol. w latach 1989 - 2016 to coś, co daje nam pozycję lidera zmian gospodarczych w Europie postkomunistycznej - wynika z wyliczeń Groningen Growth and Development Centre, jednostki badawczej przy holenderskim uniwersytecie. Lepsza w ujęciu procentowym jest Albania, bo urosła o 134 proc., ale też i startowała z o wiele niższej pozycji. Te 134 proc. w jej przypadku to zaledwie 5,9 tys. dol.

W ogóle w całej Europie - nie tylko tej postkomunistycznej - większym procentowo wzrostem mogą się pochwalić zaledwie trzy państwa: Irlandia, Malta i wspomniana wyżej Albania. Dokonaliśmy skoku niebywałego. Terapia szokowa, której zarzucano, że skutkuje tylko szokiem, stabilny złoty, a wreszcie integracja z Europą zachodnią, a więc dostęp eksportu do bogatych rynków, pozwoliły nam wykorzystać swoje szanse. I to dużo lepiej od innych krajów Europy.

Nieźle prezentujemy się nie tylko na kontynencie, ale i na tle świata. Trudno było może dogonić Gwineę Równikową, która dzięki odkryciu gigantycznych pokładów ropy zwiększyła swój PKB na mieszkańca o aż 1101 proc. Chiny też raczej nie były do przeskoczenia, gdy z ogromnej biedy wolnorynkowymi reformami i tytaniczną pracą wysforowały się na drugie miejsce w światowej gospodarce rosnąc o 422 proc.

Ale nasze 30. miejsce na świecie we wzroście procentowym PKB oraz 21. we wzroście pod względem wypracowywanej przez mieszkańca wartości to prawdziwy sukces. Dzięki temu z 64. miejsca na świecie w rankingu PKB na osobę według siły nabywczej w 1989 roku przesunęliśmy się na 45.

Bogatsze wciąż są co prawda Czechy, Słowenia, Słowacja i Estonia, ale 29 lat temu też byliśmy gospodarczo nie tylko za nimi, ale i za Macedonią, Rumunią, czy Ukrainą, które teraz wyprzedziliśmy i zostawiliśmy daleko w tyle. A zbliżyliśmy się do - 30 lat temu wydawało by się nieosiągalnej - Portugalii czy Cypru. W obecnym tempie rozwoju możemy je przegonić już w tym roku.

Powody do zmartwienia mają mieszkańcy byłej Jugosławii, m.in. Chorwaci. Przez wojnę ich poziom życia albo nie poprawił się w ogóle od 1989 roku, albo tylko nieznacznie. Stąd płacz Chorwatów na Facebooku, że dostali specjalną kategorię słabości gospodarczej na mapie w jednej z analiz.

