Najwyższy wzrost PKB w Europie. Na świecie lepsze tylko trzy azjatyckie tygrysy

GUS podał w środę informacje o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale. 5,1 proc. to dużo powyżej oczekiwań ekonomistów. Ale jeśli dane wyrównamy sezonowo, czyli uwzględnimy różnicę dni roboczych, to wygląda to jeszcze lepiej. Wzrost w trzecim kwartale był o aż 5,7 proc.