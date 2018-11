Będzie zaostrzenie ustawy o zakazie handlu. "Brniemy w ślepy zaułek"

– Co z tego, że pracownicy mają wolne skoro w niedziele, w które jest handel pracują ponad miarę. Klienci wtedy szturmują sklepy, nie ma miejsc na parkingach, wszyscy są zestresowani. To odbija się na klientach i pracownikach - uważa Juszkiewicz. - Od początku nie o to chodziło w tej ustawie. Ustawa wyszła z Sejmu a jeszcze uwagi co do jej kształtu zgłaszała m.in. Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany, które teraz są proponowane, czyli zaostrzenie ustawy o zakazie handlu to nic innego jak brnięcie w ślepy zaułek. Chcemy zakazać handlowania placówce, tylko dlatego że świadczy także usługi pocztowe. To sprzeczne z ideą swobody działalności gospodarczej. Nikt nie sprawdził, jak na te zmiany zareagują klienci. Jestem przekonana, że zareagują negatywnie.