Zakaz handlu w niedziele. W całej Polsce są galerie, które będą czynne

To już dziś. Pierwsza, historyczna niedziela bez handlu przypada na 11 marca. Założenia ustawy, były takie, by dać odpocząć pracownikom zatrudnionym w handlu, ale lista wyjątków jest tak długa, że część galerii handlowych będzie dziś czynna i bez problemu skorzystamy z wielu ich usług. Do tego aż 5 sklepów sieci Biedronka będzie działać tak, jak w każdy inny dzień tygodnia.

Czynne będą restauracje, kawiarnie, kina, place zabaw, kwiaciarnie, apteki, a nawet filie banków.

Skąd tyle wyłamów z zakazu? Politycy próbowali pogodzić dwie strony sporu: zwolenników i przeciwników handlu w niedzielę. Dlatego ograniczenie jest wprowadzane stopniowo. Zakaz najpierw będzie obowiązywał w dwie niedziele w miesiącu, później w trzy, aż w końcu we wszystkie. Choć i wtedy będą wyjątki. Czyli dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i jedna niedziela przed Wielkanocą. W Wigilię handel będzie ograniczony do 14.

Łatwo się pogubić, dlatego money przygotowało specjalny kalendarz, który warto wydrukować i przykleić na lodówkę. Nie trzeba będzie sprawdzać przed każdym weekendem, czy w najbliższą niedzielę możemy wybrać się do galerii handlowej.

Skutki rewolucji w handlu, jakie zafundował Polakom PiS, odczuliśmy już wczoraj, kiedy wszyscy, próbując przygotować się na niedzielne zamknięcie sklepów, ruszyli na zakupy, by zrobić zapasy i wypełnić lodówkę po brzegi. Efekt? Kolejki do kas, zapchane parkingi, korki a także puste półki, z których znikały nie tylko produkty pierwszej potrzeby, ale także np. papierowe ręczniki, o czym informowali klienci we wpisach na Facebooku i Tweeterze. Należy przypuszczać, że w kolejny weekend - kiedy także handel będzie zakazany - sytuacja się powtórzy. Choć z czasem pewnie Polacy przyzwyczają się do zakazu i zmienią swoje nawyki zakupowe.

Wróćmy jednak do wyjątków, których zakaz handlu nie obowiązuje. A jest ich bez liku. I dają spore możliwości branży handlowej. Okazuje się, że galerie handlowe, które w niedziele miały być zamknięte na cztery spusty, będą działać. Nie wszystkie, ale sporo centrów handlowych w Polsce znalazło furtkę, by w niedzielę nadal powiększać zyski. Które?

Prawda jest taka, że nie ma w Polsce miasta, gdzie wszystkie galerie dziś są zamknięte.

We Wrocławiu klamki nie pocałujemy w Galerii Wroclavia. Skorzystamy tam z pralni, banku, a nawet naprawimy buty u szewca. Czyli wszędzie tam, gdzie do pracy przyjdzie właściciel.

W stolicy Dolnego Śląska będą działa także inne galerie: Magnolia, Arkady, ALeja Bielany, Pasaż Grunwaldzki i DH Korona.

Mieszkańcy stolicy także nie zostaną na lodzie. W niedziele niehandlowe mają działać: Galeria Mokotów i Arkadia. W Złotych Tarasach z pewnością zjemy obiad, bo czynne będą wszystkie restauracje. Działać będzie także kino.

Nie inaczej będzie na Śląsku. Gliwickie Forum otworzy kino, restauracje i myjnię. Gemini Park w Bielsku- Białej - zaprasza do restauracji, siłowni i na pac zabaw. Dla tych którzy odwiedzą centrum w niedzielę przygotowano nawet specjalne rabaty.

W katowickiej Silesia City Center możemy dziś i we wszystkie niedziele niehandlowe liczyć na otwarte punkty usługowe (salon fryzjerki, kosmetyczny). Dzieci pohasają na placu zabaw, dorośli załatwią sprawy w banku i wybiorą się na obiad do czynnych restauracji.

W Zabrzu możemy wybrać się do Galerii Platan. Tu podobnie jak w innych galeriach: czynne apteki, cukiernie, restauracje i banki.

W Poznaniu możemy liczyć na Avenidę, która mieści się blisko dworców PKP i PKS, Posnanię i Stary Browar. Kliencie skorzystają głównie z oferty gastronomicznej i rozrywkowej. Działać będa kina, bawialnie dla dzieci, restauracje i kawiarnie.

W Łodzi czynna będzie Manufaktura. Skorzystamy z lodowiska, kręgielni i restauracji. Nie inaczej będzie w Sukcesji, gdzie na pewno działać będzie park trampolin, fitness, filie banków i punktu usługowe.

Po świeżę bułki możemy wybrać się do piekarni w Galerii Łódzkiej. Tam też poratujemy się w czynnej aptece, a nawet skorzystamy z usług biura podróży.

W Krakowie można śmiało wybrać się do Galerii Serenada, otwartej od 10 do 21. Wszystkie objęte wyjątkami placówki będą otwarte: kawiarnie i restauracje. Tak samo będzie w Galerii Kazimierz i centrum Bonarka.

Mieszkańcy Trójmiasta, którzy lubią niedziele spędzać w galeriach, nie będą rozczarowani. Oferta naprawdę jest szeroka. W Galerii Bałtyckiej czynne będą restauracje, cukiernia i bank. Otwarta będzie również Madison Gdańsk-Śródmieście a także centrum Manhattan Gdańsk-Wrzeszcz, gdzie możemy wybrać się na kręgle, do klubu fitness i na obiad.

Z kolei Galeria Metropolia - jak podało Radio TOK FM - zamierza przekształcić się w dworzec, gdzie zgodnie z ustawą jest wyłączona spod zakazu. Galeria stawia kasy i punkty informacji pasażerskiej, by dostosować się do nowych przepisów i móc handlować bez ograniczeń.

Do tego aż 5 sklepów Biedronka w każdą niedzielę bez handlu będzie pracować jak w każdy inny dzień tygodnia. Dostaliśmy oficjalne potwierdzenie od sieci.

