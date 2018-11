Zakaz handlu w niedziele wcale nie wsparł małych sprzedawców. Dyskonty dostały prezent

- Po siedmiu miesiącach roku 2018 można już sformułować ciekawe wnioski. Po pierwsze FMCG (czyli produkty sprzedawane często i po względnie niskich cenach – red. Money.pl) w Polsce ma się dobrze rosnąc w tym okresie 5,4 proc. w relacji do roku ubiegłego - mówi Karolina Zajdel-Pawlak, managing director w Nielsen. Firma przeanalizowała nowe zachowania konsumenckie i przeobrażenia w sektorze handlowym w okresie od marca do lipca tego roku. Wnioski prezentuje serwis Wiadomości Handlowe .

Wzrost na stacjach benzynowych

Największy udział we wzroście wartości koszyka spożywczego miały trzy kategorie produktowe: przekąski, papierosy, i napoje bezalkoholowe. Od marca do lipca br. wzrost sprzedaży napojów bezalkoholowych wyniósł aż 10,7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Papierosy zwiększyły wartość o 10,3 proc., a przekąski o 9,2 proc.

Doszło do zmiany jeśli chodzi o drugie miejsce - supermarkety (spadek udziałów z 15,8 proc. do 15,2 proc.) zastąpiły średnie sklepy spożywcze (wzrost z 15,6 proc. do 16,5 proc.). Większe udziały rynkowe niż przed rokiem miały także stacje benzynowe (z 1,7 do 2,1 proc. udziałów rynkowych). Nieco mocniejszą pozycję mają sklepy winno-cukierniczych (z 2,8 do 2,9 proc.).