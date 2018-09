Zakaz handlu w niedzielę. Żabka wygrywa z PIP przed sądami

Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK Żabki działają legalnie jako placówki pocztowe, stwierdzają sądy.

Franczyzobiorcy sieci Żabka do tej pory wygrali wszystkie sprawy przed sądem o prowadzenie działalności w niedzielę pomimo zakazu handlu. Kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy działanie jako placówka pocztowa nie budzi wątpliwości sądów.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", we wszystkich ośmiu sprawach sąd albo zdecydował o uniewinnieniu franczyzobiorcy, albo umorzył postępowanie, albo odmówił jego wszczęcia. Niektóre wyroki są już prawomocne.

"Nie znaleziono żadnych podstaw, aby kwestionować prawo franczyzobiorcy do korzystania ze statusu placówki pocztowej" - podkreśliła centrala Żabki w przesłanym gazecie komentarzu.

Wideo: zakaz handlu w niedzielę. Kto może stanąć za ladą

Z informacji przekazanych przez sam PIP wynika, że w 3 przypadkach sąd odmówił wszczęcia postępowania, stwierdzając, że franczyzobiorca powinien być traktowany jako placówka pocztowa. Trzy postępowania zostały z tego samego powodu umorzone. Zapadły również 2 wyroki uniewinniające od postawionych zarzutów.

Tylko w jednym przypadku pracodawca przyjął mandat kredytowany 1500 zł.

Choć na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kilkadziesiąt innych spraw, jakie do sądu skierował PIP, wiele wskazuje na to, że zakończą się tak samo, jak wszystkie dotychczasowe. Jak informuje PIP, do 5 września zapadły 64 wyroki nakazowe w przypadku franczyzobiorców Żabki, ale w od większości wyroków wniesiono sprzeciwy, co oznacza, że sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd w normalnym trybie.

Jak zauważa gazeta, wygrane franczyzobiorców Żabki może zachęcić inne sklepy do korzystania ze statusu placówki pocztowej. Z drugiej strony rząd od kilku miesięcy zapowiada uszczelnienie przepisów o zakazie handlu w niedzielę i ograniczenie możliwości prowadzenia sprzedaży w niedziele w sklepach ze statusem placówki pocztowej.

