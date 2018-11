Zarząd LOT musi zapłacić 25 tys. kary za zwolnienie Moniki Żelazik. Jest wyrok sądu.

To kolejny niekorzystna dla LOT-u decyzja sądu w ostatnim czasie. 20 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo spółki PLL LOT przeciw związkom zawodowym, które zorganizowały strajk.

Jak pisze " Gazeta Wyborcza ", państwowy przewoźnik wniósł sprzeciw do decyzji sądu rejonowego w sprawie Żelazik. Argumentuje, że szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego nie została zwolniona za działalność związkową, lecz za wzywanie do niepokoju społecznego.

Na mocy porozumienia strajkujących związkowców z zarządem spółki z 1 listopada Żelazik została przywrócona do pracy na poprzednich zasadach. Według "Wyborczej" dostała też zaległe pensje.

Według ówczesnych doniesień chodziło o mail, który wysłała do związkowców. W piśmie, w formie ironicznej, użyła sformułowania: "My zakupiliśmy kilka rac, dwa wozy opancerzone, starą wyrzutnię rakiet, kilka granatów ręcznych i niech każdy weźmie z domu, co po dziadach zostało oraz butlę z benzyną! Ostatecznie powstańcy warszawscy byli gorzej przygotowani, byli rozproszeni, a trzymali się tyle dni... Czy naprawdę ktoś jeszcze wątpi, że jesteśmy prawdziwą siłą, zresztą zawsze byliśmy, ale duch w nas jakoś podupadł".