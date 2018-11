Zniesienie limitu składek ZUS. Trybunał zablokował dodatkowe pieniądze dla rządu

Sprawa zniesienia 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w styczniu. Zaskarżył ją prezydent. TK miał rozpatrzyć skargę 10 lipca, ale termin ten odwołano i nie wyznaczono nowego. Ostatecznie sędziowie badali ustawę ponad 10 miesięcy, aby we wtorek 30 października wydać werdykt.

Pomysł likwidacji limitu wywołał duże poruszenie pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z zamierzeniami rządu składki na ZUS miały być pobierane niezależnie od wysokości dochodu od stycznia 2018 r, co w konsekwencji miało dać ZUS-owi do końca roku dodatkowe 5,5 mld zł.

Limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ponad który nie są odprowadzane składki, to mechanizm, który miał zabezpieczać przyszłość ZUS. Zgodnie założeniem, brak składek od wysokich wynagrodzeń, to rodzaj bezpiecznika chroniącego system emerytalny przed wypłacaniem ekstremalnie wysokich świadczeń w przyszłości.

Mechanizm ten funkcjonuje od czasu reformy z 1999 roku. Rząd PiS stwierdził jednak, że nie ma co zbyt daleko spoglądać w przyszłość i martwić się tym co będzie, kiedy doraźnie można zyskać pieniądze.

O jakich pieniądzach mowa? Jak pisaliśmy w money.pl, projekt zakładał, że zmiana dotyczyć będzie 350 tysięcy osób pracujących na etacie. Oznaczało to, że z pracy każdej z tych osób rząd chciał wycisnąć statystycznie około 15,5 tys. zł rocznie - zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. To miało dać dodatkowe 5,5 mld zł w kasie państwa rocznie.

Skutkiem zniesienia limitu byłyby również niższe pensje zatrudnionych na etacie pracowników. Dotyczy to wszystkich tych, których wynagrodzenie brutto przekracza 10 658 zł, czyli średnio 7280 zł netto miesięcznie. To oznacza, że pracownicy mogliby dostawać co miesiąc nawet kilka tysięcy złotych mniej.