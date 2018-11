Zniesienie limitu składek ZUS. W środę Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny spróbuje wydać orzeczenie

Trybunał Konstytucyjny od wielu miesięcy nie może wydać wyroku w sprawie wniosku prezydenta dotyczącego kontrowersyjnej ustawy znoszącej limit składek ZUS. Trybunał odroczył rozprawę do 14 listopada, do godz. 10.00.

Chodzi o zniesienie limitu wysokości dochodu, po przekroczeniu którego nie są już odprowadzane składki na ZUS. Obecnie jest on ustalony na 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co daje nieco ponad 11 tys. zł miesięcznie.

Wokół likwidacji tego limitu zrobiło się gorąco pod koniec 2017 r. Ustawa miała wejść już od 1 stycznia 2018 r., ale rząd jednak ugiął się pod zmasowaną krytyką i odsunął reformę o rok. W styczniu prezydent Andrzej Duda zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Pieniądze w budżecie firmy potrzebne na już

Nie jest to żaden prezent od rządu dla najlepiej zarabiających, lecz rodzaj zabezpieczenia przed sytuacją, w której – gdy osoby te przejdą na emeryturę – ZUS będzie musiał wypłacać im bardzo wysokie świadczenia.

Choć zniesienie limitu składek ZUS oznacza, że najlepiej zarabiający etatowcy będą dostawać co miesiąc nawet kilka tysięcy złotych mniej, jeszcze większy problem będą mieć pracodawcy, którzy zatrudniają wysokiej klasy specjalistów na etacie. Praca najwyżej opłacanych pracowników etatowych byłaby opodatkowana na poziomie 70 proc.

Zmiana dotyczyłaby ok. 350 tysięcy osób pracujących na etacie, co oznacza, że z pracy każdej z tych osób rząd wycisnąłby statystycznie ok. 15,5 tys. zł rocznie.