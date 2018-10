Zniesienie limitu składek ZUS. Decyzja Trybunału już we wtorek

Fot. Jacek Domiński/REPORTER Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę w pełnym składzie, z Julią Przyłębską na czele.

Dodatkowe 5 mld zł rocznie z kas polskich firm i kieszeni pracowników może popłynąć do ZUS-u od 1 stycznia. Już we wtorek 30 października Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję, czy rząd może znieść limit 30-krotności składek.



Wokół likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS zrobiło się gorąco pod koniec zeszłego roku. Ustawa miała wejść już od 1 stycznia 2018 r. Rząd jednak ugiął się pod zmasowaną krytyką i odsunął reformę o rok, a w styczniu prezydent zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

TK miał rozpatrzyć skargę prezydenta 10 lipca, ale termin ten odwołano i nie wyznaczono nowego. Cisza wokół całej sprawy sprawiła, że wiele firm uznało, że rząd postanowił po cichu wycofać się z kontrowersyjnej reformy.

Sprawa niespodziewanie wróciła w październiku. Na stronie internetowej Trybunału bez większego rozgłosu pojawiła się informacja, że prezydencka skarga na zniesienie limitu 30-krotności zostanie rozpatrzona 30 października.

Przypomnijmy, o co chodzi w całek sprawie. Od dwóch dekad obowiązuje zasada, według której po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia przestaje się płacić składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

Czy jest to rodzaj prezentu państwa dla świetnie zarabiających? Nic z tych rzeczy. To rodzaj bezpiecznika chroniącego system emerytalny przed wypłacaniem ekstremalnie wysokich świadczeń w przyszłości.

Jeśli firmy założyły, że zniesienie 30-krotności limitu składek ZUS już im nie zagraża, teraz może czekać je nieprzyjemna niespodzianka. W praktyce oznacza to bowiem lawinowy wzrost kosztów zatrudnienia najlepiej opłacanych pracowników.

Większość dużych firm ma już pozamykane budżety na 2019 rok, a jeśli nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia, może je czekać gorączkowe poszukiwanie dodatkowych środków.

Jak mówił money.pl Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP, zniesienie limitu składek ZUS będzie większym problemem dla pracodawców niż dla pracowników.

- Pracownicy mają amortyzację po stronie obniżonej składki NFZ i obniżonym podatku dochodowym, podczas gdy pracodawcy w dużo większym stopniu finansują składkę rentową. Rozkład kosztów jest więc mocno przechylony w stronę pracodawców - zwrócił uwagę.

Jak wyliczyli eksperci, praca najwyżej opłacanych pracowników etatowych byłaby opodatkowana na poziomie 70 proc. W 2018 roku zmiany dotknęłyby wszystkich, których wynagrodzenie brutto przekracza 10 658 zł, czyli średnio 7280 zł netto miesięcznie.

Zmiana będzie dotyczyła ok. 350 tysięcy osób pracujących na etacie, co oznacza, że z pracy każdej z tych osób rząd wyciśnie statystycznie ok. 15,5 tys. zł rocznie.

