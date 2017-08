Związki zawodowe ZUS na liście ostrzeżeń KNF. Urząd odcina się od kłopotów

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News

ZUS odcina się od problemów związku zawodowego pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który znalazł się na liście ostrzeżeń KNF.

"Działalność ubezpieczeniowa wskazanej w ostrzeżeniu KNF organizacji związkowej jest prowadzona poza formalnymi strukturami Zakładu i kierownictwo Zakładu nie ma na nią żadnego wpływu. Jest to indywidualna inicjatywa organizacji związkowej" - czytamy w przesłanym money.pl przez rzecznika ZUS Wojciecha Andrusiewicza oświadczeniu. "Ze swojej strony poinformowaliśmy wszystkich pracowników ZUS o ostrzeżeniu KNF i złożonym przez Komisję zawiadomieniu do prokuratury" - dodaje.

KNF zarzuca związkowcom wykonywanie czynności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia.

A to z kolei oznacza przestępstwo, które wynika z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak pisaliśmy w money.pl, KNF złożyła jednocześnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sam warszawski związek zawodowy o sprawie dowiedział się od nas. - Nic na ten temat nie słyszałam. Skąd w ogóle ma pan takie informacje? – pytała zdziwiona Marzena Biel ze Związku Zawodowego Pracowników ZUS.

Jak tłumaczyła, związek żadnej działalności ubezpieczeniowej nie prowadzi. Pomaga jedynie swoim członkom w zakupie polis. - Nic mi nie wiadomo, żebyśmy prowadzili jakąś działalność ubezpieczeniową. Jesteśmy związkiem zawodowym. Natomiast zbieramy pieniądze na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników, dokładniej urzędniczej. To wszystko jednak w ramach współpracy z Hestią – podkreśliła.

Według niej roczne stawki ubezpieczenia wahają się od 20 do 50 zł. Biel zastrzega też, że nikt nie jest zmuszany do jego wykupywania. – To dobrowolna decyzja każdego pracownika – tłumaczy.

ZUS na naszą prośbę odniósł się również do kwestii ubezpieczeń. "Jednocześnie wyjaśniamy pracownikom, że ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, w odniesieniu do której organizacja związkowa proponuje ubezpieczenia cywilne, mówi bardzo precyzyjnie, że do wypłaty odszkodowania przez funkcjonariusza publicznego niezbędne jest rażące naruszenie prawa, które – co niezwykle istotne – zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem ze strony funkcjonariusza publicznego" - zaznacza Zakład.

Jak dodał na koniec rzecznik ZUS, nie jest znany przypadek, aby tego rodzaju odpowiedzialność poniósł do chwili obecnej jakikolwiek pracownik Zakładu.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.