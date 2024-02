Wiatr zmian w Grupie Azoty. "Weryfikacja kontraktów będzie konieczna"

Związkowcy napisali list do premiera

Oburzeni związkowcy napisali w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. " Sankcjonowanie nielegalnego napływu nawozów z Rosji i sprzedaż go w Polsce często po przepakowywaniu w worki polskich producentów jest karygodne " – czytamy w piśmie cytowanym przez police24.pl.

Od początku 2023 r. do końca października Polska ściągnęła z Rosji 276 tys. ton mocznika. To ponad 30 proc. całego importu - wynika z danych serwisu sad24.pl. To oznacza, że import z Rosji wzrósł o ponad 130 tys. ton w porównaniu do 2022 r.