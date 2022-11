"Widzimy, że inflacja spada", bo pietruszka jest tańsza. Tak uważa poseł PiS

- Trzeba codziennie do sklepu chodzić. Ja chodzę i zakupy robię od 35 lat i wiem, jak się kształtują ceny - zapewniał dla TVN24 były marszałek województwa podlaskiego.

A te, według danych GUS są najwyższe od lat. Inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła według wstępnego szacunku 17,9 proc. W stosunku do września oznacza to wzrost o 1,8 proc. Ostatni raz tak dużą inflację odnotowano w grudniu 1996 r.

Opinię posła PiS ma potwierdzać cena pietruszki. - Jak pandemia nastała, to kosztowała 25 zł, a teraz kosztuje 8 zł - zapewniał.

Inflacja w Polsce. Kiedy spadnie?

Co najmniej kilka lat będziemy musieli poczekać, aż inflacja w Polsce spadnie poniżej 10 proc. Jak szacuje NBP, inflacja CPI rok do roku w Polsce w najprawdopodobniejszym scenariuszu wyniesie 14,5 proc. w 2022 r., w 2023 r. spadnie do 13,1 proc., a dopiero w 2024 r. osiągnie poziomy jednocyfrowe i wyniesie - 5,9 proc.