Więcej atomu w Polsce? Oto plan rządu

" Ministerstwo Przemysłu ma zaprezentować założenia aktualizacji rządowego programu energetyki jądrowej jeszcze w tym roku. Ma się w nim znaleźć komunikowany już publicznie harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Zakłada on wylanie pierwszego betonu jądrowego w 2028 r. i oddanie do eksploatacji kolejnych trzech bloków elektrowni w Choczewie w latach 2036–38. Kluczowe miejsce w odświeżonej strategii zajmie kwestia kolejnej elektrowni realizowanej w ramach rządowego programu" - czytamy w dzienniku.

Kolejna elektrownia w Polsce

Dotychczasowy program z 2020 r. wskazywał Bełchatów i Konin jako preferowane lokalizacje elektrowni, jednak w opinii ekspertów " w polskim systemie energetycznym jest miejsce na więcej atomu , niż zakładał to dotychczasowy program". Szacują oni, że do 2040 r. "jest miejsce na 12 GW stabilnej mocy z elektrowniach jądrowych".

Atom na Pomorzu

Polskie Elektrownie Jądrowe spółka należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami ze strony rządu, pierwszy beton jądrowy pod pierwszy blok ma zostać wylany w 2028 r., a jego budowa ukończona w 2035 r.