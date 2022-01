Więcej produktów z obniżonym podatkiem VAT? Senat zdecydował

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 99 senatorów. Wcześniej jednak Senat przyjął poprawki, co oznacza, że tarcza antyinflacyjna wraca do Sejmu. Posłowie prawdopodobnie rozpatrzą poprawki jeszcze na najbliższym posiedzeniu, które przypada na końcówkę stycznia.

Niższy VAT na paliwa kopalne, opałowe i oleje

Senatorowie zaproponowali, by tarcza antyinflacyjna m.in. uwzględniała również niższy VAT na węgiel i koks. Do 8 proc. miałby być też obniżony VAT na oleje napędowe używane do celów opałowych.

To nie wszystko, gdyż izba wyższa chce również 8-procentowego podatku VAT na oleje napędowe oraz paliwa opałowe, czy na gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych.

Senatorom nie podoba się również przepis, który wymusza na sprzedawcy umieszczenie informacji przy kasie (lub dołączonym do faktury) o obniżonym VAT-cie. Dlatego zaproponowali wykreślenie go z ustawy.

Tarcza antyinflacyjna w wersji 2.0

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy od lutego do końca lipca 2022 r. do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

W przypadku nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą podatek VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka VAT w wysokości 5 proc.

Jeżeli chodzi o środki wykorzystywane do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Do zera ma zostać obniżona stawka podatku VAT Ma ona dotyczyć takich produktów spożywczych jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze. Wszystkie one dotychczas były opodatkowane stawką 5 proc. Szykuje się obniżka VAT-u do zera na niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Inflacja nie daje za wygraną

Inflacja w grudniu sięgnęła 8,6 proc. i jest ryzyko, że dalej będzie rosła. Nawet minister finansów Tadeusz Kościński nie ukrywa, że tempo wzrostu cen może przekroczyć 10 proc. w ujęciu rocznym. - Nikt tego naprawdę nie wie - przyznawał w poniedziałek. I przekonywał, że za drożyznę w Polsce odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne - wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, paliw.

