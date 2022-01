Tarcza 2.0 w Sejmie. VAT na jedzenie, paliwa i energię ma pójść w dół

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, zapowiedzianej przez rząd. Według jego zapisów od lutego do końca lipca 2022 r. do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Jak zmienią się stawki VAT?

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą podatek VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka VAT w wysokości 5 proc.

Zgodnie z projektem obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze, jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze. Wszystkie one dotychczas były opodatkowane stawką 5 proc. Szykuje się obniżka VAT-u do zera na niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

W trakcie prac w Komisji Finansów Publicznych do projektu zostały zgłoszone poprawki techniczne, które komisja zaakceptowała. Poza tym zostały zgłoszone poprawki, których KFP nie poparła - ich autorzy zapowiedzieli w tym przypadku tzw. wnioski mniejszości. Chodzi o wydłużenie okresu obowiązywania obniżonych stawek VAT do końca tego roku, a także obniżenie stawki VAT dla osób, które wykorzystują gaz płynny do celów opałowych i wykreślenie przepisów mówiących o obowiązku zamieszczenia przez sprzedawców informacji o obniżonych stawkach podatku VAT.

- Ta tarcza ma zadziałać na całe państwo i pomóc zostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że Polacy zobaczą wyraźną obniżkę cen już za trzy tygodnie - dodał.

Inflacja nie odpuszcza, tarcza pomoże tylko trochę

Inflacja w grudniu sięgnęła 8,6 proc. i jest ryzyko, że dalej będzie rosła. Nawet minister finansów Tadeusz Kościński nie ukrywa, że tempo wzrostu cen może przekroczyć 10 proc. w ujęciu rocznym. - Nikt tego naprawdę nie wie - przyznawał w poniedziałek. I przekonywał, że za drożyznę w Polsce odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne - wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, paliw.

Według wiceprezes NBP Marty Kightley tarcza antyinflacyjna spowoduje obniżenie inflacji przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc., a w ujęciu średniorocznym inflacja w tym roku powinna być niższa o około 1,2 pkt. proc.

Mimo rządowych tarcz, to i tak będzie rok wysokiej inflacji. - Wskaźniki inflacyjne średniorocznie mogą przekroczyć 6 procent, może nawet będą oscylowały wokół 7 procent, może nawet więcej - mówił z kolei we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Część ekonomistów uważa też, że tarcza antyinflacyjna pomoże teraz, ale przedłuży drożyznę w przyszłości.

