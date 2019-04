Większość polskich studentów pracuje. Zarabiają nawet 4 tys. zł miesięcznie

Nie tylko odsetek studentów może robić wrażenie. Także zarobki studentów dalekie jest od obiegowej opinii o biednym studencie smarującym chleb nożem – co piąty pochwalił się pensją przekraczającą 4000 zł miesięcznie. Najczęściej jednak zarobki nie przekraczają 3 tys. zł. "Wśród obecnie pracujących studentów (w tej grupie zawierają się osoby będące na stażach, praktykach i pracujące w normalnym trybie) mediana zarobków wynosi 2000 zł netto. Ponad 18% studentów zarabia mniej niż 1000 zł. Około 30% zarabia do 2000 zł. W grupie zarabiających 2000 - 3000 zł znalazło się 30% badanych” – poinformowano w komunikacie.

Co ciekawe, oczekiwania dotyczące zarobków wśród studentów nie są wygórowane – większość chciałaby za 12 miesięcy zarabiać od 3001 do 4000 zł, a za 3 lata między 5001 a 6000 zł netto. W perspektywie dekady medianą oczekiwanych pensji jest przedział od 7001 do 8000 zł.