Wielka inwentaryzacja naszych domów jeszcze się nie zaczęła, a już są problemy

Kontrole domów. Samorządy mają problem

Portalsamorzadowy.pl informował już, że GUNB przekazał już samorządom 3,5 tys. mobilnych terminali, które mają służyć do wprowadzania danych z inwentaryzacji budynków do CEEB.

Jest jednak problem. "Nowe przepisy dotyczące rozwoju termomodernizacji i modernizacji budynków nakładają na samorządy obowiązki, którym te nie mogą sprostać. Na przeszkodzie stoi tu brak przepisów pozwalających na zbieranie szczegółowych danych oraz brak środków na zatrudnienie kadr do realizacji tego zadania" - informuje portalsamorzadowy.pl

Ile będą kosztować ekspertyzy?

Serwis dodaje, że według wyliczeń Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów koszt ekspertyzy jednego budynku to ok. 200 zł, bo "wymaga ona zbadania izolacyjności ścian, dachu, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, stanu instalacji CO, rocznego zużycia paliw"