Szykują się kontrole domów, ale już jest problem

kominiarz przychodził tylko po to by zostawić karteczkę o kontroli, za którą trzeba było zapłacić i na tym jego rola się kończyła. Skoro tak to zakupiliśmy sprzęt potrzebny do czyszczenia przewodów kominowych i robimy to sami raz w roku po zakończonym sezonie grzewczym a panu kominiarzowi podziękowaliśmy za wizyty. Kiedy był ostatni raz karteczka kosztowała12,5 zł. Kiedy dwa lata temu wymienialiśmy kocioł i dziwnym trafem pojawił się w zastępstwie inny pan kominiarz, który po wysłuchaniu co robił a raczej nie robił jego poprzednik pokręcił sobie głową i zrobił dokładnie to co poprzednik, wypisał karteczkę za 45 zł, skasował i tyle go widzieliśmy