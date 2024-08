Wielka inwestycja w Świnoujściu. "Decyzja jest ostateczna"

- Wszystkie działania, które przez ostatnich kilka miesięcy podjęliśmy, to są ważne kroki w realizacji tego przedsięwzięcia, aby na przełomie 2028/2029 r . największe na świcie kontenerowce mogły zawijać na Pomorze Zachodnie do portu w Świnoujściu – przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Szczecinie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Rozbudowa portu w Świnoujściu

Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na wschód od falochronu terminala LNG, na "zalądowionym" obszarze Zatoki Pomorskiej. Nabrzeże przeładunkowe ma mieć długości ok. 1,3 km i głębokość 17 metrów, co pozwoliłoby na jednoczesną obsługę dwóch statków oceanicznych o długości 400 m i jednego, o długości ok. 200 m. Terminal ma mieć ok. 70 ha powierzchni.