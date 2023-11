Wielki kryzys gospodarczy na Kubie. Brakuje paliwa i leków

Myślący 40 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Propagujmy komunizm! Co to jest komunizm? Komunizm to system w którym środki produkcji - huty, stocznie, kopalnie, surowce, maszyny, energetyka, ziemia, fabryki, wodociągi etc- są własnością całego społeczeństwa i to ty jako najmniejsza cząstka społeczeństwa jesteś właścicielem tego wszystkiego. Produkcja dóbr odbywa się na zasadzie centralnego planowania na potrzeby ludzkie a nie na zasadzie popytu - podaży, zaś wytworzony na skutek pracy ludzkiej dochód idzie do kasy państwowej i wraca do ludzi w postaci różnych dóbr jak mieszkania, przedszkola, edukacja, służba zdrowia etc. Praca ludzka jest wtedy najwyższą wartością poprzez która człowiek buduje i rozwija społeczeństwo w którym żyje a tym samym i siebie. Dzięki Stalinowi taki system mieliśmy w latach 1944-89. Co to jest kapitalizm? System, w którym środki produkcji sa własnością pojedynczych prywaciarzy, produkcja dóbr odbywa się na zasadzie popytu - podazy, dochód wytworzony przez społeczeństwo idzie do kieszeni prywaciarza a praca ludzka jest fr aj erst wem które ludzie muszą uprawiać żeby nie umrzeć z głodu. Czym była transformacja ustrojowa 1989? Samowyróhaniem sie w жопу Polaków, którzy o wywłaszczenie samych siebie walczyli. Dlaczego kapitalizm nie działa? Cena dóbr (towarów lub usług) składa się z 3 części: koszt pracy (pensja), koszt zużycia środków produkcji i wartość dodatkowa (dochód kapitalisty - właściciela środków produkcji). Społeczeństwo wytwarzając dobra dostaje jako wynagrodzenie tylko koszt pracy (pensję) a wraz z całymi dobrami wytwarza wartość dodatkową, która jest od społeczeństwa odbierana przez kapitalistów. Społeczeństwo chcąc kupić te dobra, które wytworzyło musi z pensji pokryć wszystkie składowe ceny (pensję, koszt zużycia środków i wartość dodatkową). Matematycznym i logicznym jest że z pensji się nie pokryje całosci gdyż 1+1+1=3 >1. Dlatego kapitalizm nie działa. Stąd w kapitalizmie wieczny brak pieniędzy, wieczna nędza, głód, choroby, wieczne zadłużenie i wojny, wieczne zniewolenie. Żeby z pensji pokryć wszystkie składowe ceny pasożytnicze organizacje zwane bankami udzielają kredytów (pieniądza z powietrza), który trzeba spłacić wraz z odsetkami i marżami, czyli różnica pomiędzy pensją a całą ceną dóbr jeszcze bardziej się powiększa. To nie wszystko. Dodatkowo państwo żeby funkcjonować musi od pensji społeczeństwa pobierać podatki, z płacenia których zazwyczaj zwolnieni są kapitalisci. Matrix? Nie, to kapitalistyczna rzeczywistość. Ale to nie koniec Matrixu. Do cen dóbr dodawane są inne podatki i parapodatki, które społeczeństwo z pensji pomniejszonej o podatki musi dodakowo pokryć. Najbardziej matrixowym jest podatek VAT (value added tax) czyli podatek od wartości dodatkowej, z której społeczeństwo w trakcie procesu wytwarzania dóbr jest okradane. To jest ni mniej ni więcej tylko tak jakby ktoś was okradł powiedzmy na 1000 zł, wy zgłaszacie to na policję a policja do was: proszę zapłacić 200 zł podatku od tej kradzieży. Tak dokładnie funkcjonuje kapitalizm w każdym kraju. Jedynym rozwiązaniem jest przejęcie przez społeczeństwo środków produkcji od kapitalistów poprzez radykalne wywłaszczenie i dokonać równomiernego rozdziału wytwarzonej w procesie produkcji wartości dodatkowej na całe społeczeństwo. Operacja ta nazywa się komunizmem. Komunizm nie jest utopią. Komunizm działa, komunizm sprawdził się, komunizm wyciągnął z nędzy ponad miliard ludzi, wiele narodów w tym Polaków. Dlatego publicznie nawołuję do propagowania komunizmu i do konfiskaty środków produkcji bogaczom bez żadnych rekompensat. Chcemy wolności, chcemy chleba, chcemy komunizmu. Wielki szacunek Stalinowi i wszystkim bolszewikom za utworzenie pierwszego komunistycznego państwa w historii świata wolnego od absurdow kapitalizmu ❤️☭