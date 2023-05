Kryzys na Kubie zmusił władze do odwołania obchodów Święta Pracy. Pierwszy raz od 60 lat

Przypomniał, że choć w 2020 i 2021 roku pochody także się nie odbyły, to wtedy przyczyną była konieczność przestrzegania restrykcji sanitarnych, związanych z pandemią COVID-19. W tym okresie na całym świecie odwoływano imprezy masowe. "Tym razem pochód 1 Maja nie odbył się z innych motywów - po raz pierwszy z powodów gospodarczych" - zaznaczył serwis.

Główną przyczyną odwołania tegorocznego pochodu jest kryzys gospodarczy, w szczególności niedobór paliw na Kubie - podał we wtorek portal Infobae.

Ludzie mają dość

Jak zwraca uwagę portal, w ciągu ostatniego miesiąca na Kubie doszło do wzrostu niezadowolenia społecznego w związku z pogarszającą się sytuacją finansową mieszkańców kraju. Niezależna organizacja praw człowieka Kubańskie Obserwatorium ds. Konfliktów (OCC) oszacowała, że tylko w kwietniu na karaibskiej wyspie odbyło się 370 antyrządowych protestów. "Niedobory paliw stały się kolejnym elementem serii plag, które zdominowały codzienne życie na Kubie" - napisały władze OCC.

Kubański rząd odwołał pochody na kilka dni przed 1 maja. Stwierdził, że wobec "niewywiązania się z kontraktów przez zagranicznych dostawców" zmuszony był też do przejściowego wprowadzenia ograniczeń w tankowaniu pojazdów na stacjach benzynowych. Sytuacja taka może potrwać co najmniej do pierwszej połowy maja.