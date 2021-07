Wielki powrót gotówki do mieszkaniówki. Najwyższy wynik w historii

Dlaczego Polacy kupują tak dużo mieszkań za gotówkę? Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z najważniejszych są niemal zerowe stopy procentowe. To przez nie oprocentowanie bankowych depozytów też najczęściej ma zero z przodu. To powoduje, że więcej osób jest skłonnych do inwestowania w nieruchomości.