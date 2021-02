Wina w sklepie zmienią wygląd. Nowy sposób oznaczenia

To nie jedyna zmiana. Nowe banderole będą samoprzylepne, co ułatwi ich przyklejanie. Nie będą musiały się już pojawiać na korku, można je będzie umieszczać w różnych miejscach podanych w rozporządzeniu, niekoniecznie na szyjce butelki.

Po co te zmiany? Jak zwykle chodzi o pieniądze. Nowe banderole mają przynieść spore oszczędności, a także przyspieszyć produkcję. Do tej pory przyklejanie banderoli na butelce wymagało użycia specjalnego sprzętu, który nie jest tani. Co więcej, do każdego rozmiaru butelki konieczne było posiadanie odpowiedniego urządzenia.