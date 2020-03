Wirus rozłożył organizatorów koncertów na łopatki. Wielu już się nie podniesie

Rynek koncertowy w Polsce praktycznie zamarł. Niemal wszystkie koncerty organizowane w najbliższych dniach, a nawet tygodniach, zostały odwołane. Dotyczy to zarówno niewielkich koncertów w domach kultury i klubach, jak i wielkich imprez na stadionach. Organizatorzy profilaktycznie odwołują imprezy zaplanowane na kwiecień, a nawet na maj. A to właśnie wiosna – kiedy tradycyjnie odbywają się juwenalia – jest najlepszym czasem dla muzyków.

Grafiki w dobrych klubach są zajęte często nawet do dwóch lat do przodu. Najlepsi menadżerowie i organizatorzy często już wiedzą, gdzie zagrają wiosną 2022 roku. Jednak taki luksus dotyczy firm/marek/artystów uznanych, obecnych na rynku często od dekad. Nowi muszą czekać na to, że otworzy się czasowe okienko, liczyć na to, że ktoś odwoła koncert, bo jest w studiu lub wycisza działalność na jakiś czas – wylicza "Dziennik".