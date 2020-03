Wizz Air odwołuje loty do Izraela. Kilka dni wcześniej poważnie ograniczył siatkę połączeń do Włoch

W minioną środę Wizz Air poinformował o odwołaniu części lotów z polskich lotnisk do Włoch . Spowodowane jest to malejącym zainteresowaniem tym kierunkiem. To nie koniec cięć w rozkładach. W sobotę 29 lutego przewoźnik podał informację o zmianie harmonogramów lotów z Polski do Izraela.

Nie tylko europejskie linie odwołują połączenia do krajów, w których stwierdzono najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem. Co najmniej do 24 kwietnia nie będą kursowały samoloty amerykańskich linii lotniczych American Airlines na trasach Mediolan-Nowy Jork i Mediolan- Miami. Linie podjęły tę decyzję po tym jak Departament Stanu umieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie dotyczące podróży do Lombardii i Wenecji Euganejskiej we Włoszech. Obu regionom przyznał czwarty poziom niebezpieczeństwa, który oznacza tyle, co "nie podróżuj".