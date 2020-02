Fatalne skutki koronawirusa. Zdrożeją produkty i usługi

Ekonomista Marek Zuber wyjaśnił gazecie, że w wielu krajach zaleca się ograniczenie wyjazdów turystycznych, a to z kolei boleśnie dotknie to hotele, gastronomię i przewoźników.

Na tym nie koniec. Wg Zubera grozi nam to, że zahamuje coś, co stanowi siłę napędową polskiej gospodarki, czy konsumpcja. Do tego istnieje zagrożenie spadku produkcji w fabrykach, którym zabranie dostaw części z Chin.

Z kolei Robert Gwiazdowski, adwokat i komentator gospodarczy, zwrócił uwagę na to, że we Włoszech ludzie rzucili się do sklepów i podrożała żywność. To samo dzieje się w Polsce z maseczkami, więc to, że skoczą ceny żywności, jest tylko kwestią czasu.