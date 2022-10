Właściciel KFC wyprzedaje swoje restauracje w Rosji. Lokale otworzą się pod nową nazwą

Rosjanie przejmują KFC. Zmienią nazwę restauracji

Biznes przejmą razem iżewski franczyzobiorca marki Smart Service LTD na mocy umowy podpisanej 24 października przez obie strony. Transakcję dziennikowi potwierdziła Marina Malakhatko, szefowa działu detalicznego CORE.XP, pełniąca przy tej transakcji rolę konsultantki kupującego. Nie chciała zdradzić kwoty transakcji, lecz wyjawiła, że będzie ona dopięta do końca 2022 r.

Zarówno Smart Service LTD, jak i Yum! Brands nie odpowiedziały na pytania dziennika dotyczące szczegółów tej transakcji. Wiadomo natomiast, że nowy właściciel marki jest zobowiązany do stopniowego rebrandingu wszystkich placówek KFC w Rosji (ok. 1 tys.). To oznacza, że zmienią one nazwę na Rostic's. Eksperci jednak ostrzegają, że nie wszyscy franczyzobiorcy mogą mieć ochotę działać pod tą nazwą. A do nich należy ponad 900 lokali marki.