Właściciele fotowoltaiki mają problem. Lawinowo rośnie liczba odrzuconych wniosków

Prezes URE przedstawił raport za lata 2021-2022, który wskazuje, że liczba wniosków odrzuconych o przyłączenie do sieci wzrosła lawinowo. Wynika z niego, że oddziały terenowe URE w latach 2021-2022 odnotowały wysoki wzrost liczby odmów przyłączeń do sieci elektroenergetycznej i do sieci gazowej w porównaniu do lat 2019-2020.