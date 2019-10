Włosi odchudzą parlament. Posłów będzie dużo mniej

Takie odchudzenie parlamentu ma według ekonomistów dać oszczędności w granicach 285-500 mln euro w ciągu jednej, pięcioletniej kadencji. Krytycy pomysłu mówią, że to niewielka kwota.

Obejrzyj też: Kto wygra wybory? To już wszyscy wiedzą. Marcin Duma tłumaczy jak czytać wyniki frekwencji

Inni dodają, że obywatele będą nie dość mocno reprezentowani przez swoich wysłanników do parlamentu.

We Włoszech żyje ponad 60 mln ludzi. Jeśli posłów i senatorów będzie w sumie 600, oznacza to jednego reprezentanta na 100 tysięcy obywateli, podczas gdy dziś ten współczynnik wynosi 1,6. Według krytyków będzie to za mało.