Zakaz handlu w niedzielę. Włochy coraz bliżej powrotu do ograniczeń

Obejrzyj: co zmienił zakaz handlu. Ciekawe wyniki analiz

Obie partie liczą na to, że zamknięte sklepy skłonią Włochów do uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych, a także pomogą przywrócić tradycję niedzielnych rodzinnych obiadów.

Według Bloomberga na największe poparcie we włoskim parlamencie może liczyć propozycja zakładająca 26 niedziel niehandlowych. Dopracowanie szczegółów ustawy może jednak zająć długie miesiące.

Ograniczenie handlu w niedzielę obowiązywało we Włoszech do 2012 roku, gdy na liberalizację tego sektora zdecydował się technokratyczny rząd Mario Montiego. Otwarcie sklepów w niedziele i święta miało przyczynić się do pobudzenia znajdującej się w kryzysie włoskiej gospodarki.